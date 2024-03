Calcio dilettanti, il programma della giornata. Si gioca in Prima e Seconda. Riomaior-Nave 4-3 nell’anticipo Il calcio dilettantistico spezzino vede limitazioni nel programma del fine settimana, con i campionati d'Eccellenza e Promozione fermi. Si giocherà solo in Prima e Seconda categoria, con la capolista Segesta in evidenza. Partite da seguire e risultati delle giornate precedenti sono dettagliati.