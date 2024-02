Calcio dilettanti. Il Terre cerca il pass. Greco lascia la Cdr

Forte dell’1-0 in Toscana dell’andata, alle 15 il Terre di Castelli riceve a Castelvetro il Terranuova Traiana nel ritorno del primo turno della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Vige la regola del gol doppio in trasferta: in caso di 1-0 per il Terranuova ci saranno dunque direttamente i rigori, mentre al Terre basterà un pari. Mister Domizzi deve fare a meno dei soliti Massari, Uhunamure e Gozzi oltre a Iori ed Operato, mentre rientra Pigozzi. Toscani al completo a parte il difensore Neri fuori da tempo, in panchina il vice Meniconi.

Salta un’altra panchina in Promozione. Ieri sera mister Beppe Greco si è dimesso dalla Cdr Mutina scivolata al sesto posto con una alla vittoria nelle ultime 5 gare. Per la sostituzione i nomi di Notari, Fontana, Pivetti o Fava altrimenti soluzione interna con Pier Paolo Pini.