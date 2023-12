Calcio dilettanti, in prima categoria Darraj a bondeno. la centese perde finessi per infortunio. Sant’Agostino si rinforza con Boreggio. Masi fermo, potrebbe partire Vanzini

Dopo l’addio di Brito, Gilli e Bandiera, il Sant’Agostino si è rafforzato in attacco con Alberto Boreggio, polesano di 25 anni, proveniente dal Camisano, Eccellenza vicentina, può ricoprire il ruolo di trequartista o di seconda punta. Vanta trascorsi nella Primavera della Spal, poi Adriese e Portogruaro. Hanno salutato la compagnia Covezzi, tornato al Pontelagoscuro, Vitiello e Savino, direzione Cavezzo. Il Masi Torello non farà operazioni in entrata, ma potrebbe partire a sorpresa Vanzini; radio mercato parla di un interessamento di Comacchiese e Sant’Agostino, che ci aveva provato anche in passato, per ricostituire la coppia con Gherlinzoni. Il Bondeno si è rafforzato a centrocampo con l’esperto Ashraf Darraj del Cavezzo, mentre sono stati svincolati Boschini (Cavezzo), Barozzi (San Martino Spino) e Bergamaschi (XII Morelli). Brutta tegola per la Centese: si è rotto il legamento crociato del ginocchio Finessi, per lui campionato finito, una bella perdita, l’anno scorso il trequartista aveva messo a segno 9 gol; per tamponare si pensa a Crippa, che si sta allenando a Cento, centrocampista ex Sasso Marconi. Lasciano la Centese inoltre il portiere Romagnoli e il centrocampista Innocenti. La X Martiri ha svincolato Bianchi e Rossi, entrambi dei centrocampisti. Ceduto alla Portuense il giovanissimo portiere Scotto, al suo posto Ferrigato, prelevato dal Copparo. Si balla sulle punte a Gallo, che ha portato in dote a mister Bolognesi Foka, che raggiunge così il fratello, ex Molinella. A Portomaggiore sfumata la cessione del portiere Broccoli al Consandolo; per rimpolpare la rosa sono stati aggregati alla prima squadra Sassoli e Fantoni. Franco Vanini