CALCIO DILETTANTI. In Seconda ultimo assalto del Collinello. Terza, sprint a tre Nel prossimo turno di Seconda e Terza Categoria, le squadre forlivesi si preparano a sfide cruciali per la classifica. Il Vecchiazzano e il Collinello cercano di raggiungere le prime posizioni, mentre in Terza si scontrano le capoliste Bagnolo, Atletic Frampula e Alfero.