Calcio Dilettanti, la chiusura del mercato. Maranello, preso Okwuesa. Doppietta Ubersetto

Si è chiuso ieri il mercato dei dilettanti. In Eccellenza La Pieve ha smentito l’addio dal portiere Ortensi, che dunque rimane. Il Terre di Castelli al momento non ha sostituito l’infortunato Gozzi, ma resta vigile sul mercato degli svincolati. In Promozione lo United Carpi ha reinserito in rosa il difensore Jesse Kundome (2001) dopo il ko al ginocchio di aprile, ufficiali la punta D’Elia (2003) dalla Virtus Correggio e i due baby dal Carpi Nicolò Artioli (punta 2006) Marco De Marino (esterno 2006). Carelli che aveva lasciato Cavezzo ha firmato in Seconda alla Rubierese.

Niente Nextgen per bomber Corrente dello Sporting Scandiano (7 reti fin qui) che resta in rossoblù. In Prima il Maranello ha preso in attacco Benjamin Okwuesa (2005) dal Fiorano (nella prima parte di stagione era allo United Carpi). La Vis San Prospero ha ufficializzato gli arrivi dal Cavezzo di Pellacani (d) e Ascia (c). Il Lama prende Nicholas Barbieri (d, ‘07) dalla Juniores della Sanmichelese. La Madonnina dopo Boschetti (ex Maranello) ha preso anche il portiere Tacconi (2002) dalla Cognentese e La Morgia (c, ’95) dalla Fortitudo. L’Atletico Spm ha salutato Battilani (a Colombaro) e Talesco (al Crevalcore) e ha rinforzato la rosa con il portiere Leonardo Pinna (’84) ex Pavullo, la punta ’92 Andrea Rondoni (Osteria Grande) e il centrocampista Federico Richeldi (2001, dal Nonantola). L’Ubersetto inserisce due giocatori d’esperienza a centrocampo: Maxwell Donkor (‘95) ex Flos Frugi e Consolata e di Matteo Di Virgilio (‘90, in foto) che arriva dal Colombaro. Lo Spilamberto riprende l’attaccante Gabriele Calandrella (2006) dalla Juniores di Terre di Castelli. In Seconda il Saliceta ha svincolato Barletta e Righetti e ha preso il difensore 2003 Riccardo Cirami dal Castelfranco e Raul Ghirardelli (’98) terzino dal Corlo. La Solarese ha preso la punta Matteo Sogari (2002) dalla Vis. All’Audax arrivano Mohamed Lajmi (c, ‘93) ed Emanuele Pasquarella (a, 2000) dal Real Maranello. Al Limidi arriva Enrico Dugoni Enrico (d, 2004), dalla Solierese. La Modenese ha preso Mattia Iorio (c, 2002) dalla Madonnina e Giulio Zodda (d, ’97) dalla Villadoro. Alla Fonda Pavullese la novità è Davide Boni (c, ‘97) dal Pavullo ed ex Flos Frugi. In casa Fox Serra torna Luis Gjioni, attaccante 2004 dal Pavullo, già a Serra l’anno scorso in Juniores. La Villadoro ha preso l’esterno Carlo Doffour (2001) dal Modena Cavezzo di futsal.

In Terza la Possidiese ha preso in attacco Ben Ahmed Meher (’93) dalla Novese. La Bortolotti prende dal Lama l’attaccante Gianluca Ligabue (2004) dal Lama. Tris per la Novese: l’esterno Adem Chhida (2004) ex United Carpi, in mediana Giulio Pederielli (2001 dalla Cortilese) e davanti la punta Cristian Terranova (’92) dalla Virtus Correggio.

Davide Setti