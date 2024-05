Calcio dilettanti. La Comacchiese sceglie Candeloro. Cotroneo nuova figura in società

Nuovo corso a Comacchio: il club lagunare mette a segno un colpo importante iniziando la collaborazione con un nuovo allenatore di tutto riguardo: si tratta di Luigi Candeloro, che guiderà la squadra della prossima stagione calcistica in Promozione. Ha 54 anni, una figura di alto profilo, vanta una lunga esperienza da allenatore anche in Serie D, oltre a tanti campionati in società di Promozione ed Eccellenza. Tra l’altro è un allenatore con patentino da professionista Uefa A. Ha condiviso il progetto della società, l’incontro decisivo è avvenuto lunedì scorso a Comacchio con il presidente Francesco Cavalieri e gli uomini mercato, vale a dire il direttore generale Alessandro Farinelli e il direttore sportivo Rocco Cotroneo, la nuova figura inserita nell’organigramma societario, ex responsabile del settore giovanile del Ravenna e trascorsi in altre realtà, tra cui l’Alfonsine con Candeloro. "Abbiamo trovato subito una perfetta sintonia – afferma il presidente Cavalieri – l’impressione è stata ottima. Si è dimostrato entusiasta del progetto e della piazza di Comacchio: non vede l’ora di mettersi in gioco". I fratelli Bresciani, che hanno gestito la transizione, sono ai saluti, ma resteranno nella grande famiglia rossoblù. "Hanno fatto un buon lavoro, pur nell’emergenza, sfiorando i play off. Per il prossimo anno abbiamo deciso di puntare su un allenatore che arrivi da fuori. Ci saranno tante novità anche nella squadra, su indicazioni del nuovo mister, di Farinelli e Cotroneo".

Franco Vanini