Calcio Dilettanti, la Coppa. Terre di Castelli, countdown per la finale

È cominciata la marcia di avvicinamento del Terre di Castelli alla finale di Coppa Italia di Eccellenza di sabato alle 14,30 a Granarolo contro i romagnoli del Gambettola. Chi vince, oltre ad alzare il trofeo, si qualifica per la fase nazionale della Coppa che mette in palio un posto in D e sfiderà nel primo turno (andata a e ritorno) la vincente della Coppa di Toscana, la cui finale si gioca mercoledì 7 alle 15 a Firenze fra Sporting Cecina e Terranuova Traiana. La finale di Granarolo sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Lnd Emilia Romagna, ma per l’occasione il Terre di Castelli ha organizzato un concorso: fra tutti i tifosi oronero che avranno acquistato un biglietto sorteggerà un abbonamento per le restanti partite casalinghe del girone di ritorno al "Venturelli" di Castelvetro. "Portare a casa il primo trofeo sarebbe una bella soddisfazione – ha spiegato mister Maurizio Domizzi – e poi ci potrebbe aprire una porta ulteriore per tentare una grande impresa".

d.s.