Calcio Dilettanti. La corazzata Cittadella cerca il pass in Coppa

Torna in campo oggi la corazzata Cittadella, a caccia del pass per i quarti di Coppa Italia di Eccellenza. La squadra di Salmi, che sta dominando il girone ’A’, è di scena alle 15,30 al ’Morelli’ di Brescello per sfidare la Piccardo: si gioca in gara secca e in caso di parità al termine dei 90’ si calciano i rigori. La qualificata raggiungerà le prime 6 squadre ammesse ai quarti (mercoledì 15 novembre) uscite dalle gare di mercoledì scorso: le reggiane Correggese e Montecchio, poi il Terre di Castelli, quindi Zola, Massa Lombarda e Gambettola, mentre l’ultimo ottavo di finale si giocherà mercoledì 8 novembre alle 20,30 fra Cava Ronco e Sanpaimola. Le 8 qualificate saranno abbinate tramite sorteggio dal Crer dividendo le squadre in 2 macroaree: in caso di passaggio quindi la Cittadella troverà una fra Montecchio, Correggese e Terre di Castelli.