Calcio Dilettanti/ La Festa 1. Impresa Monteombraro. Promozione col Salvioli bis

In estate non è riuscito a dire di no alla chiamata dell’amico Maurizio Predieri, presidente del Monteombraro, e alla fine l’affare l’hanno fatto tutti. Antonio Salvioli, ds dei biancazzurri, che ha centrato la seconda promozione negli ultimi 3 anni (dopo quella a Nonantola) e il club appenninico, che dopo 6 anni è tornato in Promozione con 90’ di anticipo vincendo la Prima ’D’. "Grande impresa – spiega Salvioli, già al ’Monte’ dal 2014 al 2018 quando si sfiorò l’Eccellenza – in un girone proibitivo in cui almeno 3 o 4 squadre avevano investito più di noi. Era impossibile pensare di fare 63 punti (2,17 di media a gara, ndr) e perderne solo 2, ma questo aumenta i meriti di tutti. In primis del mister Fabio Fanti, che dopo il capolavoro all’Msp, scalando dalla Terza alla Promozione, era una scommessa solo per chi non lo conosceva". Nei numeri da record del Monteombraro spiccano i 33 gol del bomber Matteo Veronesi (‘96), che dopo un anno travagliato dagli infortuni è diventato Terminator. "Ci ha trascinato e deliziato – prosegue Salvioli – ma tutti hanno dato il 110%. Il momento cruciale? Quando abbiamo recuperato 8 punti al Casalgrande, nel ritorno la squadra ha preso una consapevolezza granitica. Lo Smile dietro veniva da una serie clamorosa e solo quando abbiamo vinto la sfida col Casalgrande due settimane fa ho pensato che fosse fatta. Una dedica? Per il pres Predieri, sono tornato solo per lui, era giusto dopo la beffa degli ultimi due anni che tornassimo in Promozione. E ora stiamo programmando il futuro, al mio fianco ci sarà anche Olivetti e ci alleneremo ancora a Crespellano".

Davide Setti