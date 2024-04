Calcio Dilettanti/ La Festa 2. Valsa di nuovo in Prima dopo soltanto un anno. È una rimonta show

Se la sono ripresa subito quella Prima categoria persa 12 mesi fa. Il Valsa Savignano ha vinto la Seconda ’G’ con una rimonta da urlo nelle ultime 4 gare, quando dal -1 sul Vado ha rosicchiato 4 punti ai bolognesi, tenendo anche il Ponte Ronca a -2. "Volevamo fare un campionato di vertice – spiega il dg Marco Fiorini – e a fine andata, pur a -2 dal Vado, eravamo certi di giocarcela perché nessuno ci era stato superiore. Poi abbiamo avuto un passaggio a vuoto finendo anche a -7 dalla vetta dopo il ko nello scontro diretto, ma la squadra non ha mai mollato". Con 54 punti in 26 gare e il miglior attacco (68 reti segnate), i gialloverdi sono passati anche attraverso il cambio a sorpresa del mister a 3 gare dalla fine, con il vice Valerio Casarini al posto di Marco Bernabei. "Da fuori può essere sembrata una scelta incomprensibile – prosegue Fiorini – ma non c’erano più i presupposti per andare avanti. Valerio è un uomo di società, allenava i 2007 con cui ha fatto una grande stagione e gli abbiamo chiesto uno sforzo per un mese, una scelta che ha pagato. Ma fra i protagonisti della promozione c’è anche Bernabei, che per 23 giornate ci ha tenuti in alto e che ringraziamo. Una dedica? Per il presidente Mario Brini che nonostante un anno travagliato dal punto di vista personale è sempre stato vicino alla squadra. E poi ai due direttori sportivi Pattarozzi e Pagnoni: dopo la retrocessione di 12 mesi fa sarebbe stato facile metterli in discussione ma siamo stati sempre convinti dell’ottimo lavoro e i frutti sono arrivati".

d.s.