Calcio dilettanti. La Maranese sogna. Seconda ad un passo

Tutti in campo alle 15,30 oggi i dilettanti. In Eccellenza (4 gare da giocare) la Cittadella a Colorno cerca la settima vittoria di fila per blindare il +6 sul Terre di Castelli, che riceve il Castelfranco, in coda sfida da non fallire per La Pieve, risalita al terz’ultimo posto, sul campo della Bagnolese già retrocessa, mentre il Formigine ormai salvo va a Brescello. In Prima ’D’ la super sfida fra il Monteombraro capolista che ospita il Casalgrande, secondo a -4, con lo Smile (terzo a -4) che guarda interessato e sfida il San Damaso. Può invece arrivare dalla Terza ’A’ la terza promozione di una modenese, dopo Campogalliano e Corlo. La capolista Maranese guida a +6 sulla Madonna di Sotto e +7 sull’Academy Terre di Castelli: se i rossoblù, che ospitano gli Eagles Virtus Ancora dovessero aumentare il margine sul 2° posto (ci sono Madonna-Prignanese e Academy-Montefiorino) allora festeggerebbero oggi con 2 turni di anticpo il ritorno in Seconda. d.s.