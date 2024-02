Calcio dilettanti. La Vianese perde Adusa e Zinani per un turno

Le decisioni del giudice sportivo.

In Eccellenza una giornata a Daniele Calabretti (Bagnolese) e Ranieri (Rolo).

In Promozione un turno a Barozzi (Baiso/Secchia), Stefano Barilli (Campagnola), Gazzini (Riese), Maniscalco (Vezzano), Adusa e Zinani (Vianese).

In Prima categoria multa di 70 euro al Casalgrande per aver permesso l’accesso agli spogliatoi a persone non in elenco. Out fino al 7 febbraio il dirigente Gabriele Caselli (Carpineti) per comportamento non regolamentare.

Una gara a Toni (Carpineti), Fantini (Casalgrande), Saturno (Povigliese), Benedini (Reggiolo).

In Seconda categoria un turno a Lorenzo Mercati (Real Casina), Romoli (San Faustino) e Zardi (Virtus Bagnolo). In Terza categoria una gara a Manzo e Morotti (Casalgrandese), Yara (Cavriago), Bonacini (Invicta Gavasseto), Di Iorio (Puianello), Fontana (Ramiseto/Ligonchio) e Bigi (S.Ilario).