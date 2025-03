Calcio dilettanti: le decisioni del giudice sportivo e le gare di domani. Multate con 600 euro. Seravezza e Viareggio

Con la Serie D in sosta per la Viareggio Cup (cui anche quest’anno prende parte la Rappresentativa di Serie D) sarà una domenica di solo calcio regionale nei dilettanti. In realtà nel girone E di Serie D oggi si gioca il recupero della scorsa 27ª giornata fra Siena e Terranuova Traiana. Intanto dal giudice sportivo sono arrivate multe di 600 euro sia al Seravezza in D (dopo la partita persa in casa 4-2 col Flaminia) "per avere alcuni sostenitori al termine della gara rivolto espressioni minacciose ed offensive nei confronti della Terna arbitrale, in particolar modo nei confronti di un guardalinee" sia al Viareggio in Eccellenza (dopo il match pareggiato 1-1 sul campo della già retrocessa Cuoiopelli) "per lancio di cinque fumogeni sul terreno di gioco che hanno provocato una breve interruzione della gara".

Venendo al campo, la 27ª giornata (quartultima di regular season) in Eccellenza rinviata ieri Montespertoli-Castelnuovo Garfagnana. Domani poi c’è il testacoda Camaiore-Cuoiopelli (arbitro Giampiero Marongiu di Livorno, assistenti Francesco De Feudis di Firenze e Matteo Mucci di Pistoia) fra la squadra già campione e quella già retrocessa, poi l’attesissimo Viareggio-Massese (Marcello Tinetti di Ivrea, Davide Casole di Pisa e Klevis Laci di Empoli) senza tifosi massesi e lucchesi e con le zebre prive dello squalificato Tommaso Ricci in difesa nella prima della gestione Bonini, infine Certaldo-Real Forte Querceta (Andrea Virgili di Olbia, Andrea Finizzola di Pistoia e Giacomo Di Legge di Pisa) coi bianconerazzurri senza lo squalificato Mattia Lucarelli.

In Promozione, domani tutti gli occhi sono sullo scontro diretto al vertice Real Cerretese-Pietrasanta (Guglielmo Giannini di Pontedera, Marco Argiolas di Pisa e Matteo Puvia di Carrara).

In Prima categoria Capezzano-Atletico Lucca (Giacomo Barsotti di Livorno) e Montecarlo-Torrelaghese (Daniele Sansossio Varnagallo di Pontedera).

In Seconda invece Corsanico-Atletico Carrara (Leonardo Palla di Pisa) e Pieve San Paolo-Massarosa (Leonardo Pingi di Pisa).