Calcio dilettanti, le gare di domani. Maltempo, per ora nessun rinvio. Super derby tra Terre e Formigine

Il maltempo ha fermato già da ieri tutta l’attività giovanile di calcio prevista nel fine settimana a livello provinciale, con l’aggiunta di qualche gara dei campionati regionali. Rimangono invece per ora tutti in piedi i tornei degli adulti dall’Eccellenza alla Terza (la Serie D osserva il suo unico turno di riposo per la Viareggio Cup) compresi i 6 anticipi di oggi (ore 15) che coinvolgono le squadre modenesi, alcuni dei quali sono già stati traslocati sui sintetici: Real Casina-Eagles (Seconda E, sintetico di Castelnovo Monti), Maranese-San Vito (Seconda F), Zocca-Vialarga (Seconda I, a Castelvetro), Cabassi-Sanmartinese (Seconda G, la gara al 99% non si giocherà perché il campo di Santa Croce è impraticabile), Serramazzoni-S. Francesco (Terza A) e Gaggio-4 Ville (Terza B, a Castelfranco).

Eccellenza. Domani si gioca la 12^ di ritorno (14,30) con il derby fra il Terre di Castelli quarto a -8 dal 2° posto e il Formigine tornato in zona playout: per Domizzi problemi di formazione visto che Dembacaj, Scarlata e Gibertini vanno verso il forfait, fuori Massari e Ben Driss, nei verdeblù ko i lungodegenti Carrera, Operato e Cuoghi. Il Castelfranco già da tempo retrocesso (Gonzalo Lopez, El Hatimi e Kola) gioca sul campo della Fidentina.

Ricorso. Tiene banco in Prima ’D’ il caso del ricorso del Maranello per la gara persa domenica scorsa 3-1 a Solignano. I biancazzurri (che così sono scivolati a -10 dal Medolla a 6 gare dalla fine) chiedono l’errore tecnico dell’arbitro che avrebbe espulso erroneamente Jacopo Annovi per un fallo di reazione. Il Solignano con un comunicato ha sottolineato il disappunto per la decisione degli avversari. "Prendiamo atto del ricorso presentato dalla società Maranello, esprimendo incredulità e profonda delusione. Crediamo fermamente nei valori dello sport e del calcio dilettantistico, principi che da sempre guidano la nostra società. In attesa del verdetto del giudice sportivo, restiamo fiduciosi e pronti a tutelare i nostri diritti nelle sedi opportune".

In foto: Arati (Formigine) ex di turno contro il Terre

Davide Setti