Calcio dilettanti. Memorial Bosi, ecco la seconda edizione

Calcio dilettanti ad alto livello oggi pomeriggio al Centro Tecnico di Coverciano, con la disputa del 2° Memorial Francesco Bosi. Dopo il Natale si torna in campo alle 14,30 nel quadrangolare dedicato a uomo politico e di sport di grande valore. Partecipano le prime squadre, insiena agli juniores, delle seguenti società: Rondinella, storica squadra di Firenze con il figlio Lorenzo Bosi, attuale presidente; Rio Marina, club elbano dove Francesco Bosi è stato sindaco dal 2001 al 2011; Lastrigiana e Affrico, sodalizi che hanno aderito con entusiasmo. Oggi alle 14,30, con ingresso libero, si giocano le semifinali in contemporanea su due campi tra Rondinella-Rio Marina e Lastrigiana-Affrico (tempo unico di 45 minuti). Seguirà la finale e al termine la premiazione nell’Aula Magna di Coverciano. Ospiti d’onore i ragazzi di ‘Un calcio per tutti Onlus’, che si impegnano costantemente a rendere il calcio uno sport per tutti.

F. Que.