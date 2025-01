Calcio dilettanti. Mercoledì si torna in campo per un altro turno. Recuperi, Faro-Comacchiese il 15 gennaio Questo il programma di mercoledì 8 gennaio, turno infrasettimanale, per le formazioni della nostra provincia. Eccellenza girone B: Mezzolara-Sant’Agostino 14,30. Promozione...