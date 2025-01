Colpo Comacchiese, che passa in casa del Mesola

Mesola 1 Comacchiese 2

Reti: 30’ Taroni (C), 35’ Cantelli (M), 41’ Taroni (C).

La Comacchiese sul campo del Mesola si prende la rivincita dopo la sconfitta subita in casa propria all’andata e batte i padroni di casa per 2-1. Alla fine del primo tempo di una gara molto bella ed equilibrata gli ospiti erano già in vantaggio grazie ai gol messi a segno da Fiorini e Taroni, mentre i castellani avevano raggiunto il temporaneo pareggio con Cantelli.

Le reti sono nate da un colpo di testa alla mezz’ora di Fiorini, che concretizza nel migliore dei modi un traversone dalla fascia, superando il portiere del Mesola. Dopo 5 minuti la gara torna in parità grazie a Cantelli capace, dopo una bella discesa sulla sinistra fino ad arrivare al limite dell’area, con un tocco di saltare l’avversario e scoccare un tiro preciso che finisce sul primo palo e gonfia la rete difesa dal portiere del Comacchio.

Squadra avversaria che torna in vantaggio dopo poco, grazie alla punizione di Marongiu calciata da quasi metà campo, pallone che finisce in area, difesa che la respinge ma poco fuori dal limite arriva Taroni, che calcia un tiro imprendile per l’estremo difensore del Mesola e consente ai lagunari di chiudere la prima parte di gara in vantaggio.

Nella ripresa la capolista ha provato ad inserire più attaccanti, creando diverse occasioni con Allegrucci e Davo, una anche per gli ospiti, ma il risultato è rimasto lo stesso del primo tempo. Nonostante la sconfitta casalinga il Mesola rimane primo in classifica con un solo punto di vantaggio sulla seconda, terza e quarta, nell’ordina il Valsetta Lagaro, Valsanterno 2009 e la stessa Comacchiese tornata prepotentemente in corsa per la conquista del primato, e con una gara da recuperare col Faro, mercoledì prossimo.

c. c.