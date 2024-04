Calcio Dilettanti. Monteombraro e Valsa scalpitano. La festa promozione è possibile

Un sabato senza anticipi per i dilettanti fa da preludio a una domenica da verdetti visto che si chiudono Seconda e Terza. Prima. Qui mancano 2 giornate e nel girone ’C’ il Ganaceto difende a Soliera il +2 sulla Virtus Libertas (sul campo della Virtus Correggio) e il +3 sul Masone (in trasferta coi Celtic) ma per festeggiare già domani deve vincere e sperare che nessuna delle due inseguitrici vinca. Il Monteombraro nel ’D’ a basta un punto in casa con la Consolata penultima per festeggiare visto il +6 sul Casalgrande (a San Damaso).

Seconda. Nel girone ’G’ il Valsa Savignano va a Piumazzo a +2 su Ponte Ronca (in casa col Marzabotto) e +3 sul Vado (a Bazzano) e vincendo sarà in Prima. Nel girone ’H’ il Funo guida +1 e riceve il Bevilacqua mentre alle sue spalle Rivara (-1) e Sanmartinese (-2) si sfidano nel derby e sperano in un passo falso della capolista come il Finale (sempre a -2) che va sul campo del Rayo Granamica. C’è poi la Mirandolese che fa il tifo per il Busseto, avversario giovedì 25 nella finale di Coppa: i reggiani sono primi nel girone ’B’ a +1 sulla Campeginese e se domani salgono la squadra di Bonissone sarà già certa di essere prima nella classifica dei ripescaggi.

Eccellenza. Domani la penultima giornata. Ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Intanto sabato 4 alle 17 a Zola finale della Supercoppa fra le due promosse Cittadella e Sasso Marconi. Zola-La Pieve 1: ennesima gara della vita per i granata, terz’ultimi a -5 dai bolognesi da affrontare senza lo squalificato Bojardi e gli infortunati Diallo e Eriohui, in campo Nicolò Bellentani, che domenica è stato premiato dal presidente Masetti e dal ds Pisciotta per le 150 presenze con la maglia granata. Terre di Castelli-Colorno 1X: la squadra di Domizzi deve difendere il 2° posto a +3 sulla Correggese ma è in emergenza senza lo squalificato Pigozzi e gli infortunati Sakaj, Gozzi (scongiurata per fortuna la frattura al volto), Operato, Saccani e Pampaloni. Fabbrico-Cittadella X: prima uscita dopo la festa per la D della capolista, senza Serra, Covili e Seidiraj sul campo dei reggiani già salvi. Fidentina-Castelfranco 12: contro i ducali bisognosi di punti salvezza, la Virtus ormai fuori dai giochi non ha Laruccia, Bertetti e Savino. Formigine-Nibbiano X: verdeblù già salvi senza Ashong e Deri (rottura crociato) contro i piacentini quarti.

Promozione: I pronostici di Corrente per la penultima giornata di domani: Fiorano-Vezzano 1, Castelnuovo-Cdr Mutina 2, Cavezzo-V. Camposanto 2, United Carpi-Arcetana X2, Bibbiano-Quarantolese 1, Sanmichelese-Baiso 1X, Nextgen-San Felice (a Marano) 1.

Davide Setti