Calcio Dilettanti. Montombraro, sì Fanti. Il Colorno a Cristiani

Ci sarà ancora Fabio Fanti a guidare il Montombraro domenica nella delicata sfida salvezza di Fiorano. La società biancazzurra, dopo l’incontro di lunedì sera fra il tecnico e il presidente Predieri, ha deciso di rinnovare la fiducia all’allenatore, protagonista del salto in Promozione. In Eccellenza torna in sella Francesco Cristiani (foto), scelto dal Colorno dopo l’esonero di Matteo Bertoli per risollevare i gialloverdi, fermi appena fuori la zona playout.

Stasera. Serata di campionato in Prima categoria, con l’infrasettimanale della 9^ giornata (20,30). Intanto mister Mirko Tosi (Maranello) è stato inibito per 2 mesi (fino al 2 gennaio) per offese all’arbitro.

Nel girone ’C’ la capolista Campogalliano mette in palio il primato a Poviglio, con la Virtus Correggio a -1 che gioca a Soliera (sintetico dello ’Stefanini’) contro i gialloblù terzi a -3 dalla vetta.

Le altre gare: Corlo-Campeginese e Falk-Madonnina.

Clas. Campogalliano 16, V. Correggio 15, Falk, Guastalla e Solierese 13, V. Libertas e Rubierese 12, Boca 11, Corlo 9, Madonnina, Povigliese e Viadana 8, Daino 6, Celtic e Campeginese 3, A.P. Montagna 2.

Nel girone ’D’ la super sfida è a Medolla dove arriva la capolista Atletico Spm (5 vittorie di fila) sul campo dei biancoverdi secondi a -2.

Le altre gare: Polinago-Fox, Cavezzo-Vis San Prospero, Valsa-Nonantola, Lama-Pavullo, Maranello-Solignano, Quarantolese-Mirandolese (a Solara) e Spilamberto-San Damaso.

Clas. A. Spm 16, Medolla 14, Polinago e Cavezzo 13, Spilamberto 12, Maranello 11, Valsa, Nonantola e Solignano 10, Mirandolese 9, San Damaso e Fox 7, Pavullo e Quarantolese 6, Vis 5, Lama 4. Nel girone ’E’ Ravarino-Galeazza.

d.s.