Calcio dilettanti: nel Masi resta il ds Roda, difficile l’intesa con Ricci. Il Mesola si affida a Cavallari. Sant’Agostino e Biagini si lasciano L'ex allenatore Oscar Cavallari accetta l'offerta del Mesola per allenare la squadra, puntando su giocatori in uscita da Comacchio. Cambiamenti anche nello staff di Masi Torello. Separazioni in vista per Sant'Agostino e trattative per trovare un nuovo allenatore a Ferrara. Budget simile all'anno precedente con la ricerca di attaccanti. Il Bentivoglio conferma l'acquisto di Brito per la prossima stagione.