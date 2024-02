Calcio dilettanti: nella finalissima per il trofeo della Promozione lo Sporting affronterà il Bakia Cesenatico. Scandiano elimina Luzzara e ora sogna la Coppa

Un gol di Suma col sinistro al minuto 8 ha regalato allo Sporting Scandiano la finalissima della Coppa "Minetti" di Promozione: eliminato in quel di Poviglio il Luzzara nella sfida tutta reggiana, e lo Sporting (nella foto la festa a fine gara) nell’ultimo atto se la vedrà col Bakia Cesenatico che ha battuto il Faenza per 2-0 (Guagneli su rigore e Lorenzini). Sporting Scandiano-Bakia Cesenatico dovrebbe giocarsi in un neutro tra circa un mese: a breve arriveranno le ufficialità del Comitato Regionale con luogo e giorno precisi. La finale prevede, in caso di parità nei 90’, i supplementari e gli eventuali rigori. La vincitrice otterrà il 5° posto nella graduatoria degli eventuali ripescaggi in Eccellenza.

Restando alle coppe, nella fase regionale della Coppa di Seconda categoria (ottavi di finale) sono andate kappao due reggiane. La Cerredolese ha perso ai rigori (7-6) con la Fortitudo Modena (2-2 nei tempi regolamentari, prima a segno i modenesi con Gripshi e Lugli, e poi rimonta reggiana con doppio D’Andrea).

Sconfitta anche la Barcaccia per 3-2 in favore della Mirandolese (non sono bastati Falbo e Mirabella contro il tris firmato tutto da Cavicchioli).

Si sono svolti anche tre recuperi dei campionati. In Seconda, girone B, il Fonta Calcio (32) ha battuto con un 5-4 da fuochi d’artificio la Virtus Calerno (29): Zatelli, Fersula, Testa, La Vecchia e Pellegrini hanno deciso la gara, inutile il poker reggiano con Boretti (2), Falbo e Falcone. Nel girone E sconfitta per il Roteglia (29) sul campo del Fox Junior Serramazzoni (34): 1-0 con timbro di Magnani.

Infine, la Terza: nel girone A si sono disputati i sei minuti rimanenti di Casalgrandese (43)-Vetto (34), che domenica era stata sospesa al minuto 86 per infortunio dell’arbitro. Gli appenninici sognavano di andare a -3, ma non è arrivato il gol del pari e la capolista ha allungato a +9 grazie a Paderni e Giberti (per il Vetto aveva segnato Briselli). Vetto che, però, nei pochi minuti recuperati ha colpito una clamorosa traversa dopo gli sviluppi di un corner.