Calcio dilettanti. Nextgen, ufficiale Farfoli. Firoano, fiducia a Nobile

Federico Farolfi è il nuovo allenatore del Terre di Castelli Nextgen. Come già annunciato ieri tocca al tecnico ravennate, ex centrocampista di Modena e Carpi, risollevare la formazione oronera dall’ultimo posto di Promozione dopo l’addio da mister Fabio Battaglioli. Oltre ai numeri (2 soli pareggi e 7 ko in 9 giornate) hanno pesato sulla decisione anche le ultime due sconfitte con Scandiano e Arcetana arrivate con l’avversario in inferiorità numerica. Farolfi è reduce dall’ultima stagione a Casalgrande, quando da subentrato a novembre all’ultimo posto non riuscì a salvare i reggiani dalla discesa in Prima e in passato fra le altre ha guidato anche Fiorano, Centese, Colombaro e XII Morelli. Sempre in Promozione il Fiorano ha rinnovato la fiducia al tecnico Cosimo Nobile nonostante il pesante 3-6 subito in casa dal Castellarano e un solo punto nelle ultime 4 gare col penultimo posto. In Eccellenza sono invece saltate due panchine: il Nibbiano scivolato già a -13 dalla vetta dopo 9 gare ha esonerato Sergio Volpi e ha annunciato Luca Rastelli, appena esonerato dal Borgo San Donnino in D; stessa scelta per la Correggese dopo il pari col Rolo (-8 dalla vetta) che ha chiuso il rapporto con Antonio Soda e affidato per ora la squadra al vice Beppe Nazzani, con Bob Notari in pole per la successione. Mercato. In Prima ’D’ l’Ubersetto ha ingaggiato l’esterno di fascia Hajbi Youssef (‘91).

d.s.