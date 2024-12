Calcio dilettanti. Nuova tribuna per il Consandolo aspettando il restyling del ’Mongardi’

Sotto l’albero di Natale gli appassionati di calcio di Consandolo e Argenta hanno trovato un gradito regalo: la tribunetta per l’impianto di via Napoli, ad Argenta. E’ il frutto della collaborazione dell’amministrazione comunale con l’Asd Consandolo, nel senso che il Comune ha commissionato e finanziato la piccola opera a un’azienda metalmeccanica del territorio, mentre i volontari della società rossoblù hanno provveduto a montarla a bordo campo.

La tribunetta era molto attesa, il Consandolo era svantaggiato dalla carenza di strutture di accoglienza per assistere alle partite della squadra, quella che milita nella categoria superiore tra le squadre del Comune, la Promozione, mentre l’Argentana è decaduta rapidamente dall’Eccellenza alla Seconda categoria e gioca a San Biagio, peraltro preceduta anche dal Santa Maria Codifiume, che milita in Prima categoria.

E’ una tribuna da circa 100 posti, smontabile e trasferibile quando sarà costruito il nuovo stadio di Argenta. Il nuovo "Lucio Mongardi" è già stato finanziato dai fondi del Pnrr, circa 3 milioni di euro l’investimento, i lavori cominceranno nella primavera del prossimo anno come da cartello installato all’esterno dello stadio. Intanto l’impianto di via Napoli, realizzato per il settore giovanile, è stato arricchito di una struttura ricettiva per contenere il disagio.

Franco Vanini