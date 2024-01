Calcio Dilettanti, oggi sette anticipi: la Sanmichelese cerca il poker. Formigine, tegola Marverti: stagione finita

Con la ripartenza anche di Prima, Seconda e Terza categoria i dilettanti vivranno il primo week end del 2024 a pieno regime. Oggi si comincia con 7 anticipi (ore 15), fra cui quello di Promozione fra la Sanmichelese quarta che viene da 3 vittorie di fila e la Nextgen penultima (in foto Andrea Crispino), ma reduce dal pari imposto alla Vianese. In Prima ’C’ la vetrina è per la capolista Ganaceto (6 successi nelle ultime 8 giornate prima della sosta) che prova ad ampliare il +3 sulle seconde Virtus Libertas e Vis San Prospero ospitando il fanalino Virtus Cibeno (si gioca alle 14,30) che con 2 vittorie nelle ultime 5 gare è tornato in corsa per i playout. In Prima ’D’ l’Ubersetto terz’ultimo dopo la rivoluzione di dicembre (con l’arrivo di Lanzafame al timone, per lui 3 punti in 2 gare) riceve il Casalgrande secondo. Nelle altre gare in Seconda ’E’ la super capolista Corlo (10 vittorie in 13 gare e +8 su Fox e Roteglia) riparte dal big match sul campo della Cerredolese quarta a -9, in Seconda ’F’ c’è la sfida salvezza Cabassi-Solarese (ospiti a +3), in Terza ’A’ la capolista Maranese (+1 sul Real Dragone) riceve l’Athletic Solignano e in Terza ’B’ U. Sozzigalli-Baracca Beach (14,30).

Eccellenza. Domani tocca alle 5 modenesi di Eccellenza (3^ di ritorno) col debutto di Marcello Chezzi alla guida de La Pieve: ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. La Pieve-Castelfranco 2: per la sua prima panchina Chezzi deve fare a meno del solo Erihoui contro la Virtus dove ha allenato per 12 anni, mentre Cattani non ha Savino e Fiorentini, in dubbio Palmiero (caviglia) Cantarello e Barani (febbre), difficile che recuperi Gibertini fra i pali. Brescello-Cittadella X2: la capolista dopo l’allungo a +5 sulle inseguitrici si misura a Brescello senza Sejdiraj infortunato e Aldrovandi squalificato. Fabbrico-Terre di Castelli X2: a parte i lungodegenti soliti (Massari, Uhunamure e Gozzi) mister Domizzi deve fare a meno del solo Cornia per la sfida sul campo dei reggiani. Formigine-Rolo 1: nella sfida dei tanti ex (fra cui mister Sarnelli) nei verdeblù in dubbio Vacondio e purtroppo stagione finita per Luca Marverti che si deve operare per la lesione al legamento crociato del ginocchio.

Promozione. Questi i pronostici di Corrente: Sanmichelese-Nextgen (oggi) 1, Arcetana-Camposanto 1, Castelnuovo-San Felice X, Cavezzo-Vezzano (a San Felice) 1X, United Carpi-Baiso 1X, Castellarano-Cdr Mutina 2, Bibbiano-Fiorano 1, Sp. Scandiano-Quarantolese 1.

Maltempo. Per ora nessuna gara rinviata nemmeno in Seconda e Terza, l’unica che sembra a rischio per la neve è Real Dragone-Cimone che si gioca a Palagano.

Davide Setti