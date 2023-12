Calcio Dilettanti, Promozione. Camposanto e Cavezzo pareggiano. È il derby delle mille polemiche

camposanto

CAMPOSANTO: Aloè, Gheduzzi, Diozzi, Mensah M. (80’ Azindow), Pjolla, Mensah M.A., Grazia (89’ Ed Darraj), Natali, Momodu, Amadori (75’ Bulgarelli), Tecku (28’ Mogavero). A disp. Benetti, Vitiello, Ofosu. All. Luppi

CAVEZZO: Valentini, Pellacani (46’ Casari), Malavasi N., Saracino, Malavasi S., Carelli (46’ Ndiaye), Hoxha, Gasparini (65’ Muracchini), Pressato, Diegoli, Kolaveri (86’ Pacella). A disp. Schena, Dondi, Masiello, Tabaroni, Ascia. All. Rambaldi

Arbitro: Maddaloni di Bologna

Note: espulso Momodu

Nessun gol e tante polemiche arbitrali nel derby di Promozione fra Camposanto e Cavezzo, con la Virtus che mantiene il prezioso +7 sugli ospiti che non hanno sfruttato mezz’ora con l’uomo in più. Nel primo tempo il Camposanto (in foto mister Luppi) protesta per un contatto in area su Tecku e per un tocco di mani sempre in area, su cui l’arbitro sorvola. Maddaloni non è proprio in giornata e nella ripresa non fischia al Cavezzo un rigore altrettanto clamoroso e non punisce nemmeno col giallo un fallo di reazione di Saracino che spedisce Amadori sulla recinzione. Dopo 2’ tocca a Momodu compiere la stessa reazione ma questa volta Maddaloni estrae il rosso diretto. Nonostante l’inferiorità la Virtus costringe il Cavezzo sulla difensiva e solo due grandi interventi di Valentini salvano la squadra di Rambaldi.

Altre. Negli altri anticipi in Prima ’C’ la capolista Ganaceto allunga in vetta a +4 su Virtus Libertas e Vis San Prospero battendo 1-0 nel derby la Solierese con la rete al 93’ di Mecorrapaj. In Prima ’D’ la Madonnina scaccia la crisi battendo 2-1 lo Spilamberto: ospiti avanti con Giusti al 12’, poi Militi al 20’ e Manfredini al 92’ la ribaltano.