Calcio Dilettanti. Sabato con 10 anticipi: due derby da brividi

Si apre oggi (ore 15) con 10 anticipi il fine settimana dei dilettanti. In Eccellenza un Formigine in gran forma, che da dicembre a sabato scorso ha affrontato 5 delle prime 6 della classe (manca solo la Cittadella) e conquistato 4 successi (l’ultimo col Castelfranco) e un pari, gioca sul campo del Fabbrico per provare a inseguire il sogno playoff, col 5° posto distante 6 punti. In Promozione in campo due derby: a Castelvetro la Nextgen, rilanciata dalla vittoria di Cavezzo, riceve il Castelnuovo salito a +7 sulla zona calda con 5 risultati utili (4 vittorie e 4 pari), mentre è da brividi la sfida della Bassa fra San Felice e Cavezzo, con i giallorossi a +5 sui biancazzurri che vengono da un solo punto nelle 5 gare del ritorno. In Prima "D" la capolista Monteombraro gioca il derby in casa dello Spilamberto, staccata di 19 punti dalla vetta e a -7 dai playoff, nel girone "F" super sfida per il Ravarino quarto della classe sul campo della capolista Centese. Nelle alte gare in Seconda "E" c’è Rubiera-Real Maranello, in Seconda "F" derby d’alta quota fra il Medolla secondo e la Mirandolese quarta a -2, con mister Semeraro che ritrova i colori gialloblù indossati da calciatore, in Seconda "G" Valsa-Crespo e Piumazzo-Appennino. In Terza "A" Cimone-Levizzano e in Terza "B" Manzolino-Possidiese.

ECCELLENZA. Dopo l’anticipo di oggi a Fabbrico, domani (14,30) si completa il programma della 6^ di ritorno. Ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi per le modenesi.

Fabbrico-Formigine (oggi ore 15) X2: brutte notizie per Sarnelli, che molto probabilmente dovrà fare a meno di Pappaianni per un risentimento muscolare al polpaccio, rientra dalla squalifica Ashong, lunedì si opera al ginocchio Marverti.

Cittadella-Zola 1: la capolista riceve i bolognesi per infilare la sesta vittoria di fila: Aldrovandi recuperato, mancano Martinez squalificato e gli infortunati Sejdiraj e De Lucca

Terre di Castelli-Bagnolese 1: dopo il successo a Gaggio mister Domizzi cerca il bis per restare in scia alla capolista e deve fare a meno dei soliti Gozzi, Uhunamure e Massari, oltre a Saccani, rientra Hajbi.

Montecchio-La Pieve X: dopo 3 pari su 3 gare mister Chezzi cerca il primo successo in uno scontro salvezza (reggiani a +2) che vale doppio, da affrontare senza Barbati infortunato, ma col rientro di Cheli.

Castelfranco-Rolo 1: scivolata al 5° posto con un punto in 4 gare, la Virtus riceve un Rolo in palla (7 punti in 3 gare) senza Laruccia e Barbolini.

PROMOZIONE. Questi i pronostici per le gare di Promozione: San Felice-Cavezzo (oggi) 1, Nextgen-Castelnuovo (oggi) X, Fiorano-Sanmichelese X2, Camposanto-Montagna X, Quarantolese-United Carpi X2, Cdr Mutina-Arcetana X.

Davide Setti