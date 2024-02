Calcio Dilettanti. Sanmichelese, obiettivo derby. La Cittadella recupera Martinez

Si apre oggi con 7 anticipi (ore 15) il fine settimana dei dilettanti. In Promozione si gioca il derby di Castelnuovo fra i biancazzurri che viaggiano a +4 sui playout e la Sanmichelese quarta (Capasso in foto), che ha vinto 5 delle ultime 7 gare. In Prima ’D’ (14,30) ci si gioca il 3° posto in Smile-Maranello. In Seconda ’E’ la Fonda Pavullese terz’ultima va sul campo della Boiardo, in Seconda ’F’ la super capolista Campogalliano cerca la sesta vittoria di fila con la Fortitudo, in Seconda ’G’ c’è Ponte Ronca-Piumazzo, in Seconda ’H’ Rainbow-Finale e in Terza ’B’ San Vito-Union.

Eccellenza. Tutte domani le gare della 7a di ritorno (14,30): ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi per le modenesi. Rolo-Cittadella 2: la capolista cerca la settima vittoria di fila per rafforzare il +7 sul campo di un Rolo rilanciato dalle ultime 4 gare (10 punti), con mister Salmi che ritrova Martinez e deve fare a meno di Sejderaj e De Lucca. V. Castelfranco-Salsomaggiore 1: i ducali del debuttante Apolloni sono l’avversario a cui la Virtus chiede il lasciapassare per uscire dalla crisi (un punto in 5 gare), anche se la lista degli assenti di Cattani è lunghissima visto che Bertetti ha finito la stagione e Laruccia e Savino non ci saranno prima di aprile, out Nait squalificato ed è in dubbio Barbolini. Formigine-Montecchio 1: nei verdeblù, che inseguono a -5 la zona playoff, fuori lo squalificato Habib oltre al Marverti e Pappaianni. Brescello-Terre Di Castelli X2: dopo l’impresa di Terranuova in Coppa la squadra di Domizzi si rituffa sul campionato per difendere il 2° posto sul campo del Brescello sesto senza Gozzi, Uhunamure, Massari oltre a Operato e Pigozzi, rientra Emanuel Esposito. La Pieve-Colorno X: mister Chezzi (3 punti in 4 gare) cerca il primo successo per la corsa salvezza senza lo squalificato Gobbi e gli infortunati Barbati e Guerzoni. Promozione. Questi i pronostici di Corrente: Castelnuovo-Sanmichelese (oggi) X2, Vianese-Cdr 1, Camposanto-Baiso X, Cavezzo-Bibbiano 2, United Carpi-Nextgen 1, Castellarano-San Felice X, Sp. Scandiano-Fiorano 1. Davide Setti