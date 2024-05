Calcio Dilettanti/ Seconda Categoria. Il cammino di Medolla e Fox. Ecco le rivali che incontreranno

Il punto sulla post season dei dilettanti.

Eccellenza. Domenica 12 la finale playoff Terre di Castelli-Correggese, la vincente trova nel primo turno degli spareggi nazionali (26/5 e 2/6) il Giulianova, nell’eventuale finale che vale la D la vincente di Toscana B-Lazio A.

Promozione. Domenica 12 si giocano le 4 finali playoff (senza modenesi): Bobbiese-Alsenese, Bibbiano-Arcetana, Valsanterno-Solarolo e Cattolica-Faenza. Le 4 vincenti sono ammesse alle semifinali regionali del 19, il 26 la finale.

Prima. Domenica 12 si giocano le 8 finali playoff con lo Smile unica modenese rimasta: Sannazzarese-Vigolo Marchese, Sorbolo-Langhiranese, Masone-Guastalla, Smile-Casalgrande, Valsetta Lagaro-Tozzona Pedagna, X Martiri-Persiceto, Edelweiss Jolly-San Vittore e Riccione-Bellaria. Le 8 vincenti giocano i quarti regionali il 19, semifinali (26) e finale regionale (1/6) che vale il salto in Promozione. Seconda. Ieri sono stati effettuati i sorteggi fra le 14 vincenti dei playoff di girone per i 7 abbinamenti delle gare di playoff regionale del 12 (campo neutro che verrà comunicato oggi, con supplementari e rigori): il Medolla (Franco in foto) ha trovato i parmensi del Team Santa Maria Lesignano, per la Fox Junior Serramazzoni ci sono i reggiani dell’Atletico Bibbiano Canossa. Le sette vincenti classifica dei ripescaggi dietro la Mirandolese e in ordine come primo criterio per il piazzamento in campionato, poi per la media punti.

Terza. Domenica 12 si giocano le due finali playoff di girone Real Dragone-Eagles Ancora e San Vito-Possidiese.

d.s.