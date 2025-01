Calcio dilettanti: Seconda categoria. Lo United Albinea s’inceppa. Il Celtic Cavriago ne approfitta

Si sono giocate mercoledì sera tre gare nei dilettanti: partiamo dai due posticipi della 14ª giornata di Seconda categoria, girone E. Solo zero a zero tra Montecavolo (18) e United Albinea (29). I gialloneri, secondi a -5 dal Celtic Cavriago, non sono andati oltre il pari sul campo dei bianconeri che allungano a +4 sui playout. Scoppiettante vittoria, invece, proprio per la capolista Celtic Cavriago (34) che allunga: 3-2 sul campo della Consolata 67 (14), squadra in zona playout. Tutto nella ripresa: vantaggio locale al 50’ con Fiorini, e poi remuntada reggiana con un incredibile reazione da tre reti in tre minuti. Reggiani al 60’, Ferrari al 62’ e ancora Reggiani al 63’. Al 94’ la seconda rete dei padroni di casa con Dibe.

Si è giocato, in Terza, il recupero del 15° turno: netto successo del Vetto (24) sul campo del Ramiseto (12). A segno, per i gialloverdi, Grisanti, Alinovi, Cavalletti, Toni, e un’autorete di Saydi. Per Ramiseto gol di Riccò.