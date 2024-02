Calcio dilettanti: Seconda categoria. Spintoni all’arbitro dopo due rigori dati al Rubiera. Il portiere del Fonda perde la testa: gara sospesa

In Seconda categoria, girone E, si giocava il confronto tra due squadre di bassa classifica: il Fonda Pavullese, penultimo a 13 punti e in zona play-out e il Rubiera, quart’ultimo a 21 e appena più tranquillo.

Sul 2 a 1 per i modenesi, al 6’ della ripresa, l’arbitro Stano fischiava il secondo rigore consecutivo a favore degli ospiti (il primo era stato sbagliato al 3’ da Tomei), espellendo nel contempo il portiere locale Nicola Tonarini, reo del fallo ai danni di Koszewski.

A questo punto succedeva il fattaccio, che ci racconta Filippo Notari, 31 enne difensore centrale del Rubiera, arrivato a dicembre dall’Albinea, dopo aver militato nella Falk e prima ancora a Fellegara.

"Io non ero vicino all’azione, anzi considerando il mio ruolo di difensore mi trovavo più o meno a metà campo. Da così lontano non posso giudicare se fosse rigore o meno, certo è che il portiere del Fonda si è avvicinato all’arbitro protestando molto vivacemente".

Si dice anche che abbia cercato di spingerlo e poi di togliergli il fischietto…

"Anche questo faccio fatica a confermarlo, sta di fatto che l’arbitro si stava portando verso gli spogliatoi e Tonarini lo seguiva, ovviamente per fargli cambiare idea. Era un momento delicato della partita, noi stavamo perdendo e se avessimo segnato quel rigore, saremmo andati in parità ed avremmo giocato il resta della ripresa in vantaggio numerico".

E quindi lei cosa ha fatto?

"Niente di eroico o di particolarmente rilevante: ho capito che la situazione si era messa male, l’arbitro era ovviamente impaurito, così mi sono messo in mezzo tra il direttore di gara e Tonarini. Ho cercato di placarlo, con le solite frasi che si dicono per cercare di calmare gli animi. Era ovviamente arrabbiato e non so cosa potesse capitare. Così l’ho fermato, proprio mentre l’arbitro prima di uscire dal campo dava il triplice fischio finale, ritenendo conclusa la partita".

Per voi potrebbero arrivare tre punti a tavolino che non farebbero certo dispiacere, visto anche che stavate perdendo.

"Non so cosa succederà, noi stiamo disputando un campionato in linea per salvarci e anche se mancano ancora tante partite mi pare che siamo sulla buona strada".

A questo punto il giudice sportivo non ha altra scelta che assegnare la vittoria al Rubiera per 2 a 0, infliggere una lunga squalifica al portiere Tonarini e forse anche penalizzare di un punto la squadra pavullese.

Dipenderà ovviamente da quanto ha scritto nel referito l’arbitro Strano a fine partita; di certo Rubiera ha fatto di tutto per placare gli animi.

Claudio Lavaggi