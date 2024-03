CALCIO DILETTANTI. Segesta-Riccò match di alta classifica Anticipo di alta classifica tra Segesta e Riccò Le Rondini in Prima categoria, decisivo per la lotta al primato e ai playoff. Bolanese B e Calcio Popolare Spezia si sfideranno in Seconda categoria. Fezzanese in riposo, tornerà in campo il 23 marzo contro Tau Altopascio.