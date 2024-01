Calcio dilettanti: solo due anticipi, ma molto interessanti. Intanto la Correggese prende lo svedese Tristan Hedman. Bagnolese, c’è da fermare la Vis. Arcetana-Castellarano da tripla

Sfida testa-coda in Eccellenza, dove alle 15 la Bagnolese (8) apre il programma della seconda giornata di ritorno. Per i rosso-blu è in programma la trasferta sul campo del Cittadella Vis Modena (41) in 90’ che sono scontati solo sulla carta: già, perché se prima della sosta l’undici reggiano sembrava spacciato, il secondo successo consecutivo ottenuto domenica scorso col Colorno ne ha rilanciato le quotazioni. La Bagnolese non ha migliorato la propria posizione in graduatoria, dove occupa ancora l’ultimo posto, ma il vento sembra cambiato. Di fronte, invece, c’è un Cittadella che sembrava aver ucciso il campionato con un avvio sprint ma nelle ultime uscite ha rallentato un po’ (2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 5 uscite), permettendo alle rivali per la vittoria di riavvicinarsi.

Tra le rivali che tifano Bagnolese c’e anche la Correggese, che domani affronterà al "Borelli" in un delicato scontro diretto le Terre di Castelli, seconda della classe, provando a ritrovare una vittoria che manca da 2 gare. Intanto i biancorossi hanno ingaggiato il terzino sinistro classe 2004 Tristan Hedman. Nato in Svezia, il neoacquisto è figlio d’arte: il padre infatti è Magnus Hedman portiere della nazionale svedese che ai Mondiali di Usa ’94 conquistò il terzo posto.

Tristan, dopo essere cresciuto calcisticamente in Svezia, approda nel settore giovanile del Monza. Nella passata stagione a gennaio va in D alla Nocerina, dove colleziona 5 presenze. Poi rientra in Svezia dove chiude la stagione in quarta serie con la maglia dell’Atvidabergs.

Promozione. Nel girone B, alle 14,30, si gioca un interessante derby a tinte reggiane. Al "Comunale", infatti, l’Arcetana (38) riceve il Castellarano (29) e ha assoluta necessità di ritrovare la vittoria dopo 3 pari di fila che l’hanno fatta scivolare a -6 dalla vetta, occupata in coabitazione dalla coppia Bibbiano San Polo-Vianese. La formazione ceramica, invece, arriva in via Caraffa col morale alto dopo il tris rifilato all’Atletic Progetto Montagna, ultimo in classifica, e punta a colmare il gap di 3 lunghezze che la separa dalla zona playoff.