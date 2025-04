Calcio dilettanti: Sporting Cavriago a un passo dal trionfo in Terza categoria

Domenica pre-pasquale anomala per il calcio dilettanti con tutte le categorie dall’Eccellenza alla Seconda categoria in sosta per dare spazio al Torneo delle Regioni. Scende in campo soltanto la Terza categoria (ore 15.30) dove lo Sporting Cavriago del trainer Francesco Montecchi ha in ghiaccio lo spumante per diventare la prima reggiana ad esultare in questa stagione: allo storico "Dallari" di Cadelbosco basta non perdere per alzare le braccia al cielo, visto che i cugini del Cavriago hanno un ritardo di 12 punti a 4 turni dal gong. Anche la mancata vittoria dei rossoblù farebbe scattare la festa: difficile l’impegno casalingo alla Pratina per la truppa del tecnico Vincenzo Nasi, a secco di hurrà da 3 turni, dove sbarca il Vetto del trainer Paolo Domenichini lanciatissimo grazie ad una serie utile di 15 partite e un blitz potrebbe rimettere in discussione pure la piazza d’onore. Il Rivalta del coach Palmisano, appaiato proprio ai vettesi, non può distrarsi nella non mai facile trasferta di Collagna, così come la Plaza Montecchio che per scalare posizioni nella griglia play-off ha un solo risultato a Ramiseto contro il fanalino di coda. Spareggio per l’ottavo e ultimo pass per i play-off nel derby appenninico Gatta-Amici di Davide.

Terza categoria: Biasola (20)-Coviolo (29) sul sintetico di Salvarano; Cadelbosco (42)-Sporting Cavriago (64); Cavriago (52)-Vetto (48); Collagna (25)-Rivalta (48); Felina (23)-Fogliano (33) sul sintetico di Castelnovo Monti; Gatta (34)-Amici di Davide (34); Invicta Gavasseto (21)-Sporting Tre Croci (43); Ramiseto (16)-Plaza Montecchio (40).

Dopo la tradizionale sosta pasquale, tutto il movimento dilettantistico riprenderà il 27 aprile per disputare la penultima giornata, ultimo turno quindi il successivo 4 maggio e dalla domenica successiva spazio agli spareggi play-off e play-out.