Calcio dilettanti. Spumante pronto: tempo di verdetti

Domenica di verdetti nei dilettanti (15,30). Sono tante le modenesi che sognano il salto di categoria. In Prima ’C’ il Ganaceto difende a Soliera il +2 sulla Virtus Libertas e il +3 sul Masone. In Prima ’D’ al Monteombraro basta un punto in casa con la Consolata. In Seconda ’G’ promozione certa in caso di successo a Piumazzo per il Valsa Savignano che è a +2 su Ponte Ronca e +3 sul Vado. Nel girone ’H’ il Funo guida +1 e riceve il Bevilacqua mentre alle sue spalle si sfidano Rivara (-1) e Sanmartinese, mentre il Finale (-2) che va sul campo del Rayo Granamica. La Mirandolese fa il tifo per il Busseto: se oggi sale la squadra di Bonissone sarà prima nei ripescaggi.