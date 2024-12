Calcio dilettanti: stasera 4 reggiane in campo. Bagnolese-Castellarano per la Coppa

Quattro reggiane ancora in lizza stasera (ore 20.30) nella Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Si ritrovano a distanza di diversi anni Bagnolese e Castellarano, ad inizio millennio avversari nella Serie A dei Dilettanti, mentre ora si giocano il pass per i quarti di finale in Promozione. I rossoblù di casa puntano a confermare il periodo positivo, mentre gli ospiti provano il colpo gobbo anche grazie al mediano ex di turno Lusoli. Arbitra Cortese di Bologna.

Obiettivo riscatto per il Campagnola che sul neutro del "Borelli" attende la corazzata Atletic CdR Mutina, leader del girone B che a metà ottobre si impose (2-1) sui rosanero; dirige il bolognese Bella.

In Eccellenza si ritrovano dopo un mese al "Pincelli" di Formigine i locali del Real e la Vianese: in campionato finì 0-0, mentre ora l’eventuale parità, come in tutte le altre partite, verrà decisa coi calci di rigore. Il trainer ex di turno Sarnelli deve rinunciare al centrocampista Bandaogo, fermato dal giudice sportivo; fischia Clemente di Ravenna.

Federico Prati