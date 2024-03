Calcio dilettanti. Torneo delle regioni. Doppia semifinale

Giovedì memorabile per le rappresentative del Crer al 60esimo Torneo delle Regioni in Liguria con Under 19 e Femminile qualificati alle semifinali di oggi. Uno strepitoso Frimpong, talento della Sanmichelese, ha trascinato con una doppietta (4 in tutto i gol per lui) l’Under 19 di mister Lega nel successo 3-2 sulla Lombardia: oggi alle 15 al campo ’25 aprile’ di Genova la sfida alla Calabria (successo ai rigori sull’Abruzzo), mentre nell’altra gara ci saranno Piemonte Valle d’Aosta (2-1 alla Sicilia) e Marche (1-0 al Veneto). Grande risultato anche per le ragazze di Ricci Maccarini (col blocco composto da 6 ragazze del Modena e da una dello Smile) che hanno sconfitto 1-0 la Campania (rigore di Dal Brun) e oggi alle 15 al campo ’Ferrando’ di Genova sfideranno per un posto in finale il Veneto, nell’altra sfida ci saranno di fronte Lombardia (4-0 alle Marche) e Trento (3-1 al Piemonte Valle d’Aosta).