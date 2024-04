Calcio dilettanti: turno infrasettimanale per Eccellenza e Promozione. La Correggese prova lo sgambetto alla capolista

Dopo la sosta pasquale, mercoledì di ripartenza (ore 20.30) col turno infrasettimanale di Eccellenza e Promozione che entrano nel rush delle ultime 5 gare. Già dal pomeriggio (ore 15.30) fari puntati sulla volata a 3 per il primato del girone B in cui l’Arcetana scende per prima in campo per ospitare la mina vagante Castelnuovo Rangone che nel girone di ritorno ha raccolto un pari sul campo della capolista e ha battuto la Vianese. A stretto giro la regina Bibbiano/San Polo deve fare risultato a Camposanto contro i biancoverdi della Virtus impelagati in zona play-out: mister Tedeschi dovrà reinventare la formazione a cause delle assenze per squalifica del poker Benassi-Errigo-Lucchini-Macca, mentre è in dubbio il centrocampista Finocchio. Chiude la serie in serata la Vianese che attende il Vezzano del trainer ex di turno Vinceti intenzionato a conquistare gli ultimi punti per l’obiettivo salvezza.

Nel girone A crocevia nel derby Campagnola-Luzzara coi rossoblù reduci da una serie nera di 7 match che li ha fatti precipitare in penultima piazza. Viceversa, fra le mura amiche contro il Noceto, vuole ritornare ad esultare la matricola Sammartinese che aveva inanellato un filotto di 10 hurrà consecutivi, consolidando così la quarta piazza. Scontro diretto per la salvezza anche per il Boretto che deve domare il Real Sala Baganza.

Per l’Eccellenza big-match pomeridiano a San Damaso fra l’indiscussa leader Cittadella e la Correggese che sogna di ripetere l’exploit dell’andata quando s’impose per 2-1. Questo risultato influenzerà certamente lo scontro del "Notari" fra i locali del Montecchio in lotta per la salvezza e la vice-capolista Terre di Castelli. In un derby mai banale il Rolo chiede strada alla già retrocessa Bagnolese per avvicinarsi alla quota salvezza. Il Fava-bis alla guida del Quattro Castella inizia con lo storico quarto di finale di Coppa Emilia contro i modenesi del Colombaro; in caso di parità, si procederà direttamente coi rigori. Stesso regolamento anche per il match M.T.1960-Vetto, ripetizione della sfida di una settimana fa segnata da un errore arbitrale durante la roulette dei penalty.

Eccellenza

Cittadella (71)-Correggese (62) ore 15; Montecchio (32)-Terre di Castelli (65); Rolo (35)-Bagnolese (8) ore 15.30; Virtus Castelfranco (45)-Fabbrico (39); Zola Predosa (31)-Brescello Piccardo (40).

Promozione

Girone A: Boretto (35)-Real Baganza (26) a Castelnovo Sotto; Campagnola (33)-Luzzara (29) sul campo C del "Borelli"; Riese (39)-Cervo (28) ore 15.30; Sammartinese (52)-Noceto (31).

Girone B: Arcetana (67)-C.Rangone (41) ore 15.30; Atletic Progetto Montagna (13)-Sanmichelese (50); Baiso/Secchia (36)-Next Gen Terre di Castelli (21); Castellarano (42)-Cavezzo (17) sul sintetico di Castelvetro; United Carpi (52)-Sporting Scandiano (41) allo Zaccarelli di Carpi; Vianese (69)-Vezzano (38); Virtus Camposanto (32)-Bibbiano/San Polo (70) ore 16.

Coppa Emilia di Prima (quarti di finale): Colombaro-Quattro Castella a San Michele (ore 21). Memorial Presidenti di Terza (quarti di finale): M.T.1960-Vetto ore 21.