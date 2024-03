Calcio dilettanti: un pari domenica 7 aprile contro il Fly Sant’Antonio al ’Bulgarelli’ garantirà il matematico salto di categoria. Centese, è qui la festa? Il traguardo è vicino

Manca un solo punto alla Centese per festeggiare il ritorno in Promozione. Nel turno infrasettimanale, infatti, l’undici di ‘Briegel’ Govoni ha bissato il successo per 3-0 sul campo del Gallo, segnando altre tre reti questa volta alla malcapitata Argentana: a segno Pirreca (doppietta) e Bonaccorsi. A quattro giornate dal termine, la Centese ha dodici punti di vantaggio sulla X Martiri e con un pareggio nel prossimo turno casalingo contro il Fly Sant’Antonio sarebbe ufficialmente promossa in Promozione: domenica 7 aprile alle 15.30 il "Bulgarelli" sarà tinto a festa per celebrare un salto di categoria atteso da diversi anni. Alle spalle della Centese rallenta ancora la X Martiri, battuta a domicilio dal Galeazza (2-3): avanti 2-1 fino a pochi minuti dal 90’ grazie alla doppietta di Bigoni, i porottesi subiscono due reti nel finale e si vedono avvicinare in classifica dal Ravarino, capace di battere 3-0 il Pontelagoscuro di mister Fantuzzi. Ora il divario tra le due squadre è di soli tre punti, e la seconda piazza dei ragazzi di Bolognesi torna a rischio. La sconfitta in terra modenese riallontana invece il ‘Ponte’ dalla zona playoff: i punti dal Fly Sant’Antonio, corsaro sul campo del Real Salabolognese, diventano quattro. In coda prosegue il momento positivo del Copparo 2015, che grazie alla sorprendente vittoria a Persiceto (0-2) si toglie dalla zona playout: Davo e Spanò regalano ai copparesi tre punti preziosissimi per la salvezza. C’è invece chi sta peggio: Santa Maria Codifiume e Bondeno perdono entrambe in casa, rispettivamente contro Reno Molinella (0-2) e Nonantola (2-3), e si trovano ora al terzultimo e al penultimo posto in classifica, in piena lotta per non retrocedere. Ai bondenesi non bastano i gol di Vaccari e Celeghini, e la beffa arriva in pieno recupero, al minuto 99, con la rete degli ospiti targata Mollicone. Poche emozioni, infine, nel derby tra Gallo e Balça Poggese: i granata sembrano ormai puntare alla Coppa Emilia, dove si giocheranno l’approdo alla finale e l’eventuale inserimento nella graduatoria per i ripescaggi, mentre i poggesi sono sempre più vicini alla retrocessione diretta.

Jacopo Cavallini