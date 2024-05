Calcio dilettanti. Vanzini a S. Agostino. Centese tratta Vinci

Non si ferma il mercato del Sant’Agostino. Ieri il direttore sportivo Marco Secchieroli si è accordato con Andrea Vanzini, in uscita dal Masi Torello Voghiera, un attaccante duttile, in grado di ricoprire i ruoli di tutto il fronte offensivo. Il club ramarro sta provando anche con l’ex Michele Trombetta, una pista che però si raffredda ogni giorno di più, corteggiato da società di categoria superiore, mentre invece è ancora in essere l’operazione Cazzadore, vale a dire il gemello del gol di Vanzini. La Comacchiese è pronta a fare carte false per lui, ma non demorde nemmeno il Masi. "Fa parte del gruppo di fedelissimi che vorrei trattenere – afferma il direttore generale dei tricolori Graziano Quarella – assieme Molossi, Fregnani, Maneo e, per ovvie ragioni, mio figlio. Cazzadore è un attaccante esperto, per lui avrei pensato a un accordo a lungo termine, con la possibilità, una volta appese le scarpe al chiodo, di entrare in società con un ruolo operativo".

A proposito di staff tecnico, la Portuense ha rinnovato l’organigramma: Paolo Mariani è l’allenatore confermato, Alessandro Baiesi direttore generale, vice allenatore e preparatore atletico Claudio Fusconi e Cristian Bonarrigo direttore sportivo, ex Reno Sant’Alberto. A Cento è tempo di riconferme: "Stiamo sondando la disponibilità del nucleo storico – dice Ciro Di Ruocco, tornato sulla tolda di comando – oltre a inserire alcuni giocatori per reparto. Vinci? Siamo in trattativa, ma non c’è solo lui".

Stessa politica a Consandolo: "Il 90 % della rosa è confermato – sottolinea Andrea Dirani, allenatore e direttore sportivo rossoblù – con un innesto per reparto. Berto del Ponte? E’ uno dei nostri obiettivi".

Franco Vanini