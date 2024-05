Calcio dilettanti. Vezzano-Casini: addio dopo 16 anni. Panciroli diesse a Quattro Castella

Sintetici modenesi e avversari inediti per Campeginese e Atletico Bibbiano Canossa nel terzo e ultimo play-off di Seconda categoria. Domenica (ore 16.30) i gialloblù di mister Ferrari viaggiano a Castelfranco per affrontare i bolognesi del Murri, mentre l’Abc scende a Bomporto per affrontare il Fox Junior Serramazzoni che nel primo spareggio ha superato la Boiardo Maer per poi regolare il Real Maranello nella finale del girone E. In entrambe le sfide previsti i supplementari ed eventualmente i calci di rigore con le vincenti che entreranno nella graduatoria ripescaggi fra le prime 7 formazioni della regione.

Spazio alle finali play-off di tutti i campionati: in Eccellenza serve un blitz con qualsiasi risultato alla Correggese sul sintetico del Terre di Castelli in quel di Castelvetro: in palio il pass per gli spareggi nazionali nel doppio confronto con la nobile decaduta Giulianova, l’anno scorso eliminata nel primo round dal Progresso poi salito in Serie D.

In Promozione fari puntati sul derbyssimo fra Bibbiano/San Polo e Arcetana che puntano a continuare l’avventura col terzo turno sfidando le vincenti degli altri gironi. Entrambe le formazioni si presenteranno dopo uno stop di due settimane, avendo saltato le rispettive semifinali grazie al largo gap su quarta e quinta del girone B. In Prima categoria debutto nelle gare secche per il Masone che attende il Guastalla, mentre il Casalgrande deve indovinare l’impresa sul sintetico dei formiginesi dello Smile. In tutti questi match il pari farà scattare i supplementare e l’ulteriore segno "X" farà esultare la squadra di casa. Nel girone B di Terza categoria epilogo play-off tutto parmense Montebello-Corcagnano.

Le decisioni del giudice sportivo dopo gli spareggi di domenica scorsa. In Prima categoria un turno a Marchesini (Rubierese). In Seconda due giornate a Marco Tondelli (Campeginese). Una gara ad Artoni (Atletico Bibbiano Canossa) e Bagni (Reggio Calcio). In Terza una gara a Yara (Cavriago), Cuccolini (Invicta Gavasseto), Ciarlone e Melloni (Puianello).

Mercato. Dopo ben sedici annate iniziate in Seconda categoria, si separano le strade fra il Vezzano e il d.s. Mauro Casini con la società gialloblù ormai radicata in Promozione grazie all’ennesima salvezza diretta. Nuovo direttore sportivo per il Quattro Castella (Prima categoria) dove sbarca Matteo Panciroli che a fine marzo aveva interrotto la sua collaborazione col Montecchio, mentre sveste i colori matildici il d.s. Samuele Ferrari che inizierà una nuova avventura alla corte del ViaEmilia 2018, club cittadino di puro settore giovanile. Alla guida del Quattro Castella confermato il tecnico Patrick Fava che così inizierà per la prima volta una stagione da agosto dopo aver collezionato due subentri, fra cui quello dell’anno scorso quando portò il club reggiano allo storico quarto di finale dei play-off regionali perso ai rigori contro la Borgonovese.