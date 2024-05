Calcio dilettanti/2. Futuro Castelfranco. Di Cosmo rassicura

È la settimana decisiva in casa Castelfranco. "La certezza è che la Virtus farà ancora l’Eccellenza – le parole del presidente Diego Di Cosmo – purtroppo c’è stato un problema con uno sponsor, ma ora abbiamo trovato un’altra strada. Sarà una Virtus con un budget ridotto, ma sempre protagonista. In settimana mi vedrò col ds Ghidini, poi parleremo con mister Cattani. Per ora a parte Palmiero, Bertetti e Marconi alla Vianese nessun altro giocatore si è accasato altrove". In Promozione 9 conferme per il Ganaceto: Poli, Pinchiorri, Gianelli, Mecorrapaj, Accettone, Bozzani, Cavani, Goldoni e Dago. In Prima a Soliera bomber Di Costanzo chiude col calcio giocato, confermato in attacco Ceci. In Seconda la Carpine è sul difensore 2000 Marco Cilloni del San Prospero Correggio e sul difensore ’99 Matteo Prandi della United Carpi.