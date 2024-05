Calcio Dilettanti/2. I tre anni record di Levati e Bordini. Così il Medolla ha centrato la Prima

Quando a maggio 2021 Giovanni Levati e Lorenzo Bordini avevano preso in Terza categoria il Medolla si erano dati l’obiettivo di riportarlo in Prima in 3 anni. Un traguardo raggiunto già con la vittoria dei playoff di girone e sui cui domenica è arrivata la ciliegina a Colorno, battendo 1-0 il Lesignano nel playoff regionale. Il doppio salto in 3 anni è stato accompagnato da numeri record, con 168 punti in 76 gare alla media di 2,21 a partita.

"Tre anni favolosi – spiega il presidente Levati – meritavamo di salire già l’anno scorso. Sono davvero felice, ora proviamo a fare una Prima di buon livello per riportare entro due anni il Medolla in Promozione, che è la categoria in cui merita di stare". Per il dg Bordini "la beffa dell’anno scorso, quando vincemmo il playoff ma poi per la posizione in classifica fummo esclusi da quelli regionali, ha reso ancora più bella la cavalcata di quest’anno. Penso che l’arrivo di mister Semeraro sia stato fondamentale, ha scosso l’ambiente e portato grande professionalità, facendo debuttare anche il nostro 17enne Raimondi del vivaio nelle ultime due decisive gare. Per noi è confermato, ma sappiamo bene che ha molte richieste. Una dedica? Per tutti, volontari, allenatori del settore giovanile, staff e tifosi, è davvero rinato l’entusiasmo in paese per il calcio".

d.s.