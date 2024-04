Calcio Dilettanti/Coppa Seconda. La Mirandolese beffata ai rigori. Ad alzare il trofeo è il Busseto

mirandolese

MIRANDOLESE: Gallerani, Chiaramonte (1’ 1ts Errico F.), Brandolin (8’ 1ts D’Onghia), Cafiero, Davo, Muracchini, Cavicchioli, Bianchi (12’ 1ts Massaretti), Merighi (74’ Palmieri), De Martino, Errico T. (83’ De Marino). A disp.: Soffritti, Kasapi, Hasaramaj, Ambrogi. All. Bonissone BUSSETO: Paladino, Testa G., El Ati M. (1’ 2ts Montella), Mazza, Turini, Carbone, Scichili (14’ 2ts Mancini), Testa M. (9’ 1ts Nadotti), Beretta (57’ Cipelli), Frati, Al Ati W (73’ Zirafi). A disp.: Bozzetti, Bossi, Palmas, D’Izza. All. Cardillo

Arbitro: Izzo di Faenza Note: ammoniti: Cavicchioli, Cafiero, Errico T., Carbone, Murcchini, all. Cardillo.

Sequenza rigori: Cavicchioli gol, Carbone gol, Massaretti gol, Nadotti gol, De Martino sbagliato, Mancini gol, Muracchini gol, Testa gol, Palmieri gol, Frati sbagliato, Davo gol, Zirafi gol, Cafiero gol, Cipelli gol, De Marino sbagliato, Montella gol

Niente ciliegina per la Mirandolese, che si arrende ai rigori di fronte al Bussetto (nella foto una fase del match) nella finale della Coppa di Seconda giocata a Savignano, dopo aver comunque festeggiato il salto in Prima proprio grazie alla promozione dei parmensi. Meglio la squadra di Bonissone nei 90’. Al 30’ spizzata di Cafiero e Davo viene murato due volte. Al 37’ Cavicchioli si inventa un lob, che un difensore rischia di mettere nella propria porta.

Nella ripresa subito De Martino trova la parata di Paladino, sulla ribattuta Palmieri si fa respingere il tiro sulla linea. Al 60’ Bianchi per Cafiero che calcia alto, poi due chance per Cavicchioli che non è preciso. Nei supplementari succede poco, così ai rigori è decisivo l’errore di De Marino che regala la coppa al Busseto.