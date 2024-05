Calcio Dilettanti/Eccellenza. La Pieve, niente impresa a Zola. Dopo due anni scende di categoria

zola

1

la pieve

0

(dopo i supplementari)

ZOLA: Roccia, Minelli, Di Giulio, Kourouma, Marchesi Mat., Marzillo (24’st Cugino), Andreijc (38’st Fiore), Barbieri (3’sts Gamberini), Tonelli, Marchesi Mar., Baravelli (24’st Gilli). A disp.: Maiella, Mannarino, Cirasella, Pappalardo, Zattini. All. Frigieri

LA PIEVE: Ortensi, Lo Bello, Gobbi (1’sts Rizzi), Cehu (50’st Belfakir), Barbati, Canalini, Margotta (43’st Guerzoni), Lupusor (15’st Boriani), Cheli, Rizzo, Quitadamo. A disp.: Fiorito, Pederzani, Lugli, Erihioui, Bevini. All. Chezzi

Arbitro: Gippetto di Reggio

Reti: 9’pts Gilli Note: ammoniti: Lo Bello, Guerzoni, Canalini, Belfakir

I supplementari condannano La Pieve al ritorno in Promozione dopo due anni. Nel playout sul campo dello Zola i granata dovevano vincere entro il 120’ per salvarsi, ma un gol di Gilli vale l’1-0 e lascia i bolognesi in Eccellenza. Nella prima frazione di gioco è lo Zola a reclamare per due contatti in area, al 13’ fra Lo Bello e Minelli e al 20’ fra Margotta e Barbieri. Al 37’ punizione di Rizzo su cui è bravissimo Roccia. Al 40’ cross di Minelli da destra, Baravelli non ci arriva per un soffio. Nella ripresa al 5’ Cheli grande girata di Cheli e Roccia mette in angolo. Al 13’ Marco Marchesi perde palla, Margotta crossa per Cheli che non ci arriva per un pelo. Al 29’ ancora Cheli salta Andreijc, effettua un tiro-cross su cui i compagni non arrivano, al 32’ lancio lungo dalla difesa per Lo Bello che si trova uno contro uno con Minelli, lo supera ma Roccia si immola in uscita e subisce fallo dal giocatore de La Pieve. Al 35’ st contropiede sprecato da Lo Bello e Margotta che non sfruttano la superiorità numerica.

Nei tempi supplementari La Pieve non ha più energie e in campo c’è solo lo Zola che trova il gol del vantaggio al 9’: da destra Tonelli vede in area piccola da solo Gilli e l’1-0 è fatto. Al 12’ Cugino che libera Barbieri solo davanti a Ortensi che però gli devia la conclusione. Nel secondo tempo supplementare La Pieve, a cui servirebbero 2 reti perché non sono previsti i rigori e i bolognesi si salverebbero anche col pari per via del miglior piazzamento in campionato, non ha forze per riaprila e dopo 2 anni deve abbandonare l’Eccellenza.