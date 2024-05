Calcio Dilettanti/Eccellenza. La Pieve retrocessa dopo due anni. Il ds Pisciotta: "Abbiamo dato tutto»

Si è chiusa dopo 2 stagioni l’avventura in Eccellenza de La Pieve Nonantola, sconfitta 1-0 ai supplementari a Zola Predosa nella gara di playout. "Ho visto tanti ragazzi piangere domenica a fine gara – spiega il ds pievano Tony Pisciotta – e questo fa capire quanto ci tenessero. Purtroppo in una gara equilibrata ci siamo fatti trovare impreparati nell’unica vera sbavatura e a quel punto per ribaltarla sarebbe servita una grande impresa. Però i ragazzi hanno dato tutto, non ho rimpianti o recriminazioni, ce la siamo giocata fino alla fine. L’unica può essere stata quella della posizione playout: in casa col Salsomaggiore abbiamo sbagliato un rigore e quello 0-0 ci è costato caro, perché con 2 punti in più avremmo potuto giocare in case la sfida salvezza con 2 risultati su 3 disponibili". La Pieve era arrivata nel massimo torneo regionale per la prima volta nella sua storia nel 2022. "Per la nostra società aver fatto due anni di Eccellenza – prosegue – è stato un piccolo capolavoro. L’anno scorso con l’entusiasmo post promozione e la rosa confermata abbiamo fatto un girone di andata strepitoso, addirittura fra le prime, e con quel bottino siamo riusciti a salvarci senza playout nonostante le 5 retrocessioni. Quest’anno abbiamo cambiato molto e sapevamo che avremmo potuto pagare dazio, ma nessuno si è mai tirato indietro. Il cambio in panchina? Ci eravamo accorti che qualcosa non andava più e abbiamo provato a dare una scossa, ma sia Rosi che Chezzi hanno svolto al massimo il loro lavoro". Ora c’è un futuro da programmare. "Un mese fa ho parlato con la società – conclude – rimettendo nelle loro mani la decisione sulla mia conferma, perché la squadra l’ho fatta io e la responsabilità era mia. Ho avuto la piena fiducia e così nei prossimi giorni inizieremo a progettare il futuro".

Panchine. Il Monteombraro ha ufficializzato la conferma di mister Fanti dopo la promozione, a Castelfranco possibile l’addio di mister Cattani con Evangelisti, Biagi o Rosi (ex Pieve) candidati per sostituirlo.

Davide Setti