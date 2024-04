Calcio Dilettanti/Oggi l’ultima giornata. Al Ganaceto basta un punto . Terre e Pieve vanno all’assalto

Ultimo turno dall’Eccellenza alla Prima (15,30) con tanti verdetti da emettere.

In Eccellenza il Terre di Castelli gioca a San Damaso con la Cittadella per difendere il 2° posto che vale la finale playoff: è pari alla Correggese (che riceve il Formigine) ma è avanti per lo scontro diretto. In coda La Pieve deve battere in casa il Brescello già salvo per avere la certezza dei playout, se il -5 attuale dalla sua rivale (Zola di scena a Nibbiano) diventa -7 è retrocessione diretta. In Promozione la Nextgen terz’ultima deve vincere a Vezzano altrimenti è retrocessa, ma se Quarantolese-Fiorano (che sono appaiate a +2) finisce pari scende comunque per la classifica avulsa a tre e le altre due giocano il playout col Fiorano in casa con 2 risultati su 3. In Prima ’C’ al Ganaceto primo a +3 sul Masone (che sfida il Reggiolo retrocesso) basta un punto per la Promozione a Rubiera, anche se i reggiani già nei playout si giocano col San Prospero Correggio il miglior piazzamento salvezza. In Prima ’D’ si giocano i playoff lo Smile terzo (a Carpineti), il Maranello quarto a -5 (alla Consolata) e il Polinago quinto (se perde a Casalgrande è fuori), in coda due fra Lama (con lo Spilamberto), Ubersetto (alla Madonnina) e Consolata (col Maranello) fanno il playout e una retrocede. In Prima ’F’ il Ravarino terzo e già nei playoff chiude ad Argenta e se fa salire il +5 sulle due quarte Persiceto e Sant’Antonio va diretto in finale, in coda il Nonantola deve vincere sul campo del già spacciato Balca per evitare i playout. Post season. Comincia la post season (16,30, alle 15,30 la Seconda ’G’). In Seconda ’E’ semifinali playoff Fox Junior-Boiardo e Real Maranello-Cerredolese (finale 5/5), and. playout Fonda P.-Audax (rit. 5/5). In Seconda ’F’ semifinale playoff Mandrio-Carpine (Medolla in finale il 5/5), and. playout (rit. 5/5) Cabassi-Modenese. In Seconda ’H’ semifinali playoff (finale 5/5) Rivara-Airone e Finale-Sanmartinese. In Terza ’A’ quarti playoff Real Dragone-Magreta, Academy TdC-A. Solignano e Levizzano-Eagles Ancora, in semifinale (5/5) Madonna di Sotto (finale 12/5). In Terza ’B’ quarti playoff Monari Nasi-Concordia, Cortilese-San Francesco e Novese-Possidiese, in semifinale (5/5) San Vito (finale 12/5).

Davide Setti