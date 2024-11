Calcio Dilettanti/Promozione. Ganaceto, una matricola terribile. Zannoni: "Con Virgilio ci divertiamo»

Le ’tre sorelle’ modenesi con cui aveva fatto il salto in estate dalla Prima (Colombaro, Smile e Montombraro) occupano gli ultimi tre posti del girone di Promozione. Il Ganaceto invece viaggia che è un piacere e nell’ultimo mese ha fatto meglio di tutte con 4 vittorie su 4 contro Baiso, Smile, United Carpi e Castelnuovo.

Un momento magico per la matricola di mister Virgilio, che si gode il terzo posto al fianco di Campagnola e Sanmichelese. "È un bel momento – spiega il ds Nicola Zannoni, che ha allestito la squadra col dt Alessio Celeste – e la squadra sta vincendo e giocando bene. In estate abbiamo cambiato 15 giocatori, compresa gran parte della vecchia guardia che ci ha portato in Promozione. Ne è venuto fuori un mix fra i più esperti come Caselli, Feninno, Vaccari e Sghedoni e i giovani e la chimica sta funzionando. È servito un po’ di tempo per conoscerci, ma ora il gruppo è diventato una squadra. Ovvio che si era partiti per la salvezza, ma è anche vero che sa saremo lì dopo le prossime 4 gare con le prime due Cdr e Castellarano, poi San Felice e La Pieve, allora l’asticella si potrebbe alzare. Ma quello che è certo è che i ragazzi, seguendo mister Virgilio, si stanno divertendo giocando a calcio".

Intanto arriva fra i pali Francesco Cornia (2003) dal Formigine, che si affianca a Poli (rientrato dopo la frattura di un dito) e Pinchiorri per completare la batteria dei numeri uno.

Davide Setti