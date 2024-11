Promozione, gioie e dolori. Il Cervia riparte a fatica. Spiv, brutta caduta in casa. Lo Sparta dilaga ed esulta

Il riscatto del Cervia, il tonfo del San Pietro in Vincoli e la goleada dello Sparta Castel Bolognese. Sono questi i temi che ha proposto la quattordicesima giornata del campionato di Promozione. Dopo 3 sconfitte consecutive, e dopo un digiuno che durava da quasi un mese, il Cervia United è tornato alla vittoria. C’è voluto tuttavia un rigore al 90’ trasformato dal bomber Pasolini – al 6° centro stagionale, il secondo dagli undici metri – per sconfiggere il Bellariva, scacciare i venti della crisi, risalire al 7° posto e tornare in corsa per la zona playoff, che comunque dista 5 lunghezze. L’undici di mister Montanari avrà un significativo banco di prova nel match di domenica prossima a Forlimpopoli. In quel contesto si capirà meglio se il periodo di flessione è stato superato.

Il Classe non ha sfruttato fino in fondo il fattore campo nello scontro diretto casalingo contro il Diegaro. Lo 0-0 finale ha avuto il pregio di far dimenticare l’amarissimo passo falso della domenica precedente Cesenatico (ko al 96’ contro il Bakia) e di portare un punto per la classifica, che vede i biancorossi al 7° posto a quota 21 in condominio col Cervia United. Domenica prossima, la formazione di mister Polidori sarà di scena a Fruges, in un derby inedito che metterà in palio punti preziosi per destini opposti.

Una mezzora da dimenticare ha condizionato la prestazione del San Pietro in Vincoli, sconfitto 0-3 in casa dalla capolista Bakia Cesenatico. Le reti di Fiaschini (12’), Collini (30’) e Nava (32’) hanno segnato profondamente l’esito del match. Sotto di tre reti, lo Spiv – ora al 10° posto con 17 punti, a +5 sulla zona playout – non ha avuto la forza di rialzarsi al cospetto della prima della classe. Domenica prossima la formazione di mister Del Mastio sarà a Riccione, sul campo della quarta in classifica.

A fare festa è lo Sparta Castel Bolognese che, col 5-1 casalingo rifilato alla Stella Rimini, ha portato a 11 il proprio bottino in classifica, abbandonando la zona retrocessione. Già alla fine del primo tempo i castellani conducevano 3-0 grazie alle reti di Mainetti (14’), Tirello (26’) e Placci (44’). Nella ripresa, il gol ospite di Radici (49’) non ha frenato la marcia dei rossoblù, che hanno completato l’opera di nuovo con Placci (17’) e Conti (26’). Domenica a Savignano si gioca un match che mette in palio punti importanti in chiave salvezza.

In coda la Frugesport, penultima a quota 6 (a -5 dalla zona playout), ha perso 2-1 a Civitella. Il vantaggio dei padroni di casa firmato da Ricci al 12’ è stato immediatamente pareggiato da Bagnolini (13’), al terzo centro stagionale. A inizio ripresa, la rete decisiva è stata siglata da Monti al 4’.