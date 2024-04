Calcio Dilettanti/Promozione. Il Castelnuovo chiude vincendo

v.camposanto

1

castelnuovo

2

V. CAMPOSANTO: Benetti (71’ Minelli), Pizzi, Gheduzzi, Mogavero, Pignatti (67’ Vitiello), Polla, Azindow Musah, Bouadi Nyarko (84’ Bulgarelli), Momodu (58’ Tecku), Amadori (58’ Ofosu), Baraldi. A disp. Diozzi, Telicki, Grazia, Aloè. All: Luppi.

CASTELNUOVO: Braglia, Stanzani, Gilioli, Buffagni, Borri (55’ Bosi), Pedroni (55’ Manini), Fosu, Reggiani, Rebecchi (56’ Cantaroni), Di Guglielmo, (79’ Progulakis) Pederzoli (72’ Copertino). A disp: Catti, Schenetti, Guglielmetti, Carbone. All: Consoli.

Arbitro: Tirrito di Parma

Reti: 35’ Pignatti, 37’ Buffagni, 79’ Di Guglielmo.

Note: ammoniti Manini, Reggiani, Bosi.

Il Castelnuovo chiude la stagione con una vittoria a Camposanto (pure salvo) nell’ultima di mister Consoli in panchina (in arrivo come ormai noto c’è mister Casagrandi che proviene da Solignano).

Al 35’ dopo un rimpallo Pignatti spara nel sette l’1-0 e così i padroni di casa passano in vantaggio, un vantaggio che però durerà poco. Al 37’, infatti, Buffagni incorna di testa il cross di Gilioli per il pari. Al 79’ Buffagni certa per Di Guglielmo che in mezza rovesciata segna il gol vittoria.