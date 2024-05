Calcio donne b. Ultima agonia per le Women

Ultima di campionato (ore 15 al Comunale di Tavagnacco) per la serie B femminile di calcio e ultima possibilità per il Ravenna Women di ottenere la prima vittoria stagionale. Infatti le ravennati sono ultime – già ampiamente retrocesse – con 4 punti ma giocano contro la penultima in classifica, il Tavagnacco, pure lui sceso in serie C. Insomma una gara abbordabile per un Ravenna che nelle ultime uscite non ha mai demeritato, perdendo sempre di misura, anche con la Lazio, vittoriosa a San Zaccaria 2-0 nel giorno della conquista aritmetica della serie A. Serie B femminile (30ª giornata, ore 15): Bologna-Arezzo, Cesena-Verona, Genoa-Res Roma, Chievo-Cuneo (ore 16), Lazio-Parma, Pavia-Brescia, S. Marino-Ternana, Tavagnacco-Ravenna. Classifica: Lazio 78; Ternana 73; Parma 70; Cesena 66; Verona 52; Chievo 50; Genoa 42; Bologna 38; Arezzo 35; Brescia 34; Res Roma 32; S. Marino 30; Cuneo 28; Pavia 20; Tavagnacco 12; Ravenna 4.

u.b.